10 июля, 13:10

Капибар "Москвариума" угостили праздничным обедом в День любви к капибарам

© Пресс-служба "Москвариума"

Сотрудники океанариума подготовили для животных тыкву, яблоки, огурцы, зелень и овсяные хлопья

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Праздничный обед подготовили для капибар "Москвариума" на ВДНХ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба столичного океанариума.

"10 июля отмечается День любви к капибарам. Капибары "Москвариума" встретили это событие праздничным обедом. Сотрудники океанариума подготовили для животных их любимые лакомства: тыкву, яблоки, огурцы, зелень и овсяные хлопья", - значится в сообщении.

Там уточняется, что в "Москвариуме" живут две капибары - самец Санчо и самка Лючия. Для них в океанариуме оборудован просторный вольер с двумя бассейнами, который воссоздает их естественную среду обитания. Рацион капибар состоит из растительной пищи: овощей, веток и сена. За кормлением животных посетители могут понаблюдать в экспозиции "Аквариум". 

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© Информационное агентство ТАСС
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