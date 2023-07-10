10 июля, 15:45

Генпрокуратуру попросили заблокировать более 250 сайтов, продающих вейпы детям

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев напомнил, что соответствующим фирмам и представителям грозят штрафы до 300 тыс. рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил обращения в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой заблокировать более 250 интернет-ресурсов, которые в нарушение закона продают вейпы несовершеннолетним. Об этом он написал в понедельник в Telegram-канале.

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"Направил в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор соответствующие обращения по итогам выявленных моей командой более 250 интернет-ресурсов, где сегодня продолжают продаваться детям вейпы в нарушение закона. Всем им грозит блокировка, а фирмам и представителям - штрафы до 300 тыс. рублей", - сообщил депутат.

Он отметил, что от использования вейпов "каждую неделю-полторы умирает подросток". "Принятые нами решения должны работать, а пока этого не произошло в должной мере - будем тему держать на контроле и помогать службам выполнять свою задачу", - заключил депутат.

Закон о запрете продажи всех вейпов, в том числе безникотиновых, несовершеннолетним и об ужесточении правил оборота таких устройств вступил в силу с 1 июня. 

Теги:
РоссияМетелев, Артем Павлович
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