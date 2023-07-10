Аграрный вуз на Ставрополье начнет готовить специалистов по сельскохозяйственным дронам

Новая образовательная программа будет обучать конструированию сельскохозяйственных дронов, а также настройке, ремонту и управлению

СТАВРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Программу подготовки специалистов по беспилотным летательным аппаратам (БЛА) запустил Ставропольский государственный аграрный университет. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале вуза.

"Беспилотные летательные аппараты - новое слово в технологиях агропромышленного комплекса. С их помощью специалисты отслеживают состояние урожая, проводят анализ почвы, погодных условий и даже дистанционно вносят удобрения. Новая образовательная программа будет обучать конструированию сельскохозяйственных дронов, а также настройке, ремонту и управлению", - говорится в сообщении.

Программа подготовки предусматривает очную и заочную формы обучения, шесть бюджетных и восемь коммерческих мест. Также в вузе стартует программа магистратуры по возобновляемой энергетике в агропромышленном комплексе. В вузе готовят к открытию крупнейший на Юге страны полигон для изучения зеленой энергетики.

Тренировочный комплекс будет включать шесть малых ветрогенераторов, несколько десятков солнечных панелей, тепловой насос и концентратор солнечной энергии, совмещенный с установкой подогрева воды. На этой площадке будут проходить обучение магистранты новой образовательной программы, программа предусматривает шесть бюджетных мест и столько же коммерческих.