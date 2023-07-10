В Cочинском нацпарке в центре восстановления леопарда родился второй за неделю котенок

Его пол станет известен через два месяца

ТАСС, 10 июля. Котенок переднеазиатского леопарда родился в субботу в центре восстановления леопарда Сочинского национального парка. Он стал вторым леопардом, родившимся за последнюю неделю, сообщает в понедельник пресс-служба Минприроды России.

"Родившийся в субботу котенок стал первым потомством пары переднеазиатских леопардов Олимпии и Симбада. Пол котенка станет известен через два месяца - его определят сотрудники центра перед проведением первых профилактических прививок. Пока для матери и новорожденного сотрудники обеспечили режим тишины - их никто не беспокоит", - говорится в сообщении.

Мать малыша Олимпия родилась в Сочинском нацпарке от пары Задиг и Андреа, переданных из Лиссабонского зоопарка в рамках обмена по сохранению и размножению редких видов. Олимпия - кошка с особенностями. В детстве из-за травмы ей пришлось ампутировать лапу. Несмотря на это, хищница прекрасно себя чувствует, охотится, лазает по деревьям.

"Обычно самцы не создают пары с такими самками. Но специалистам центра удалось подружить Оливию с Симбадом. Появление потомства у такого союза можно считать большим достижением. Отец Симбад привезен из Парка кошек (Франция) по этой же программе обмена. Сейчас ему 10 лет", - рассказали в министерстве.

Ранее 2 июля в Сочинском нацпарке появилось потомство у переднеазиатских леопардов Шивы и Филоу. Хищники прибыли в центр из Шведского зоопарка, и здесь это уже их второе потомство. Первые котята пары - Чилмас и Ачипсе - уже готовы к выпуску в дикую природу.

О леопардах

Переднеазиатский леопард пропал из дикой природы Кавказа в 1950-х годах. Сегодня на российском Кавказе предположительно обитают около 13 леопардов, из них девять выпущены из центра восстановления, а еще четверо пришли из соседних стран. Трое из выпущенных сейчас обитают в Кавказском заповеднике, шесть - в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Первые котята появились в центре в июле 2013 года, первый выпуск состоялся в июле 2016 года.