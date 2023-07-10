Мьянма планирует преодолеть недостаток квалифицированных кадров с помощью России

Министр промышленности страны Чарли Тан подчеркнул, что Мьянма находится в условиях очень жестких санкций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Мьянма, испытывающая нехватку квалифицированных кадров, может преодолеть эту проблему с помощью России. Об этом заявил в понедельник министр промышленности Мьянмы Чарли Тан на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром".

"У нас не хватает навыков, не хватает квалифицированных людей. За последние два десятилетия мы направляли большое количество молодежи в Россию, для того чтобы учиться в сфере инженерии, прикладных наук, а также в целом различным наукам в различных университетах России. Они возвращаются в нашу страну и оказывают поддержку, они несут ответственность и занимают очень важную позицию в нашей стране, - сказал он. - В связи с этим хотелось бы пояснить, мы можем преодолеть недостаток квалифицированных кадров с помощью России. Это как раз вопрос человеческих ресурсов".

Министр также подчеркнул, что Мьянма находится в условиях очень жестких санкций. "Но у нас есть хорошие друзья - это прежде всего Российская Федерация. Нам нужна психологическая поддержка, и мы получаем ее, для того чтобы преодолеть эти строгие санкции, большое количество ограничений и эту ситуацию с нашими друзьями", - добавил он.

Выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В текущем году она открыта с 10 по 13 июля, ее главная тема - "Устойчивое производство: стратегии обновления". На площадке выставки также проходит VII российско-китайское Экспо, программа мероприятия посвящена актуальным направлениям сотрудничества между странами. В качестве страны - партнера выставки выступает Белоруссия.