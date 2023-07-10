10 июля, 13:34

В Кузбассе в 2023 году выросло число 100-балльников на ЕГЭ

В регионе 87 учеников получили высший балл за экзамен

КЕМЕРОВО, 10 июля. /ТАСС/. Число учеников, получивших 100 баллов на ЕГЭ в 2023 году в Кемеровской области, составило 87, что на 10 больше, чем в 2022 году. Об этом в понедельник сообщил губернатор области Сергей Цивилев, его слова передает пресс-служба правительства региона.

"По итогам государственной итоговой аттестации в этом году 87 кузбасских 11-классников показали 100-балльные результаты - это на 10 больше, чем в 2022 году. Мы создаем в Кузбассе все условия для того, чтобы дети получали качественное и современное образование. Благодаря такому подходу и труду наших педагогов в регионе ежегодно увеличивается число 100-балльников", - сказал Цивилев.

Согласно данным пресс-службы, 9 656 человек сдавали ЕГЭ в Кемеровской области в 2023 году. При этом организовали 76 пунктов проведения экзамена на базе общеобразовательных школ и пять пунктов на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проведение экзаменов обеспечивали более 5 тыс. работников.

В правительстве также отметили, что полученные выпускниками средние тестовые баллы сопоставимы с общероссийскими: лучшие результаты получили участники экзамена по русскому языку (69,5 балла), самые низкие - по биологии (50,4 балла), кроме того, улучшились результаты ЕГЭ по химии и литературе. 

Теги:
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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