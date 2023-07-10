Москвичам напомнили, как вести себя при встрече с лисой

Специалисты не рекомендуют подходить к животному и пытаться его погладить

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Жителей и гостей столицы просят соблюдать осторожность при встрече с лисами, не гладить и не кормить животное. У этих хищников уже появилось потомство, поэтому нужно быть особенно осторожными при встрече с ними, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Сейчас горожане нередко встречают лис в московских парках или даже на территории жилой застройки. Существует распространенное мнение, что, если лиса выходит к людям, значит, она бешеная. На самом деле это миф. Природные территории, где обитают лисы, находятся в черте города", - значится в сообщении.

Специалисты разработали рекомендации о том, что делать при встрече с лисой. "Не надо: паниковать, подходить, гладить, кормить, делать резких движений, махать руками, поворачиваться спиной, смотреть в глазах, убегать. Важно: первыми лисы не нападают, спровоцировать их можем только мы сами. Надо: замереть; дождаться, когда лиса убежит; медленно уйти. В случае укуса: обработать рану антисептиком; незамедлительно обратиться к врачу. Если вы обнаружили лису во дворе или в помещении, то необходимо позвонить на общегородскую горячую линию: 8-495-777-77-77", - рекомендовали в департаменте.

Там отметили, что лис к людям может привести любопытство или доступность пищевых отходов. "Эти животные чувствуют себя вполне комфортно в столице. Иногда они даже предпочитают природным зонам закрытые территории детских садов и школ, укромные дворы, где выводят потомство", - добавили в пресс-службе.

Чтобы минимизировать число случаев обитания лис в жилой застройке, балансодержатели территорий и объектов должны предпринимать ряд мер. Все пути, лазы должны быть защищены мелкоячеистой металлической сеткой, а в некоторых случаях требуется "глухое" ограждение. Кроме того, сотрудники охраны или уполномоченные лица от администрации объектов периодически должны проводить обходы территорий, а также контролировать ситуацию при помощи камер видеонаблюдения и не допускать нахождения на территории доступных для лис пищевых отходов.

"Отлов взрослых животных - очень трудоемкий процесс. В случае успешного отлова лис, наиболее ассимилированных в жилой застройке, специалисты переселяют их в отдаленные лесные массивы. В целом бояться лис не стоит, в Москве для них регулярно раскладывают приманки с вакциной для пероральной иммунизации от бешенства, но важно помнить, что близкий контакт с дикими животными, даже если они выглядят симпатичными и дружелюбными, может быть опасен", - заключили в пресс-службе.