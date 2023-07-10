10 июля, 13:50

Гузеева рассказала об ориентации новых выпусков "Давай поженимся" на создание семьи

Владимир Смирнов/ ТАСС
Лариса Гузеева
© Владимир Смирнов/ ТАСС

Ведущая проекта анонсировала скорый выход этой программы в эфир Первого канала

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Шоу "Давай поженимся" скоро вернется в эфир Первого канала. Новые выпуски программы будут ориентированы на создание семьи и здоровых отношений, сообщила в понедельник ведущая проекта Лариса Гузеева.

Ранее о том, что "Давай поженимся" вернется в эфир Первого канала в конце июня, сообщил в беседе с ТАСС генеральный директор телеканала Константин Эрнст.

"Наш дружный коллектив снова объединяется в любимом доме с названием "Давай поженимся!". Эта программа про то, как создавать, а не разрушать или обсмеивать. И новые выпуски будут максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений", - привели слова Гузеевой в пресс-службе Первого канала.

Там также напомнили, что программа скоро вернется в эфир. "Сегодня в эфире Первого канала появился анонс программы "Давай поженимся!", - говорится в сообщении вещателя.

В феврале 2022 года пресс-служба Первого канала сообщила, что сетка его вещания будет меняться в пользу программ общественно-политической направленности. Позже, в сентябре, генеральный директор телеканала Константин Эрнст говорил о решении возвращать в сетку вещания развлекательный контент. Тогда же на канале опровергли информацию о планах закрыть шоу "Давай поженимся".

Программа "Давай поженимся" - свадебное ток-шоу, которое выходит на Первом канале с 2008 года. Среди постоянных ведущих передачи - Лариса Гузеева и Роза Сябитова. 

Теги:
РоссияЭрнст, Константин ЛьвовичГузеева, Лариса Андреевна
© Информационное агентство ТАСС
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