В Свердловской области в 2023 году намерены начать строить восемь новых медучреждений

По словам главы региона Евгения Куйвашева, контракты уже заключили

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Строительство семи поликлиник и одной амбулатории начнут в 2023 году в разных городах Свердловской области. Контракты заключены, на объекты выделили федеральную поддержку, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Сегодня построены и введены в эксплуатацию 27 ФАПов, а также два здания общей врачебной практики и отремонтировано 56 больниц, амбулаторий и поликлиник. Благодаря федеральной поддержке мы планируем уже в этом году приступить к строительству восьми медицинских учреждений - это семь поликлиник и одна амбулатория в разных городах региона", - сказал он на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным на полях международной выставки "Иннопром-2023".

Глава региона уточнил, что контракты заключены.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В 2023 году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной - партнером выставки в этом году выступила Белоруссия.