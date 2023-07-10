10 июля, 14:02

Работу Керченской паромной переправы возобновили второй раз за сутки

Ее приостанавливали из-за сильного ветра

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Работу Керченской паромной переправы, приостановленную из-за сильного ветра в понедельник, возобновили. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта Республики Крым.

"Керченская переправа возобновила свою работу", - говорится в сообщении.

Переправа приостанавливала работу 9 июля из-за сильного ветра, утром 10 июля переправа заработала, а после из-за ухудшения погодных условий переправу закрыли вновь.

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту временно ограничено с 11 декабря 2022 года. О снятии ограничений объявят дополнительно. Движение легкового транспорта и автобусов по Крымскому мосту в обе стороны осуществляется в штатном режиме. 

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