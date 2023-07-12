День Петра и Павла: смысл, история и традиции праздника

День памяти святых апостолов Петра и Павла отмечается 12 июля по новому стилю. Он назван в честь учеников Христа, проповедовавших христианство по всему миру. О событиях жизни Петра и Павла рассказывают Деяния святых апостолов, послания апостола Павла, а также апокрифическая литература. Интересно, что апостол Петр упоминается только в первой части книги Деяний апостолов (главы 1–15). В следующих главах рассказывается о миссионерской деятельности апостола Павла, а упоминаний о Петре в них совсем нет.

Оба апостола приняли мученическую кончину в Риме при императоре Нероне. Общего мнения об их смерти у историков нет. Автор сборника житий святых "Четьи минеи" Димитрий Ростовский считает, что они были казнены либо в один день, либо с разницей ровно в один год.