Начало июля стало рекордно жарким за всю историю наблюдений в мире

По данным ООН, 4 и 7 июля средняя температура составила около 17,2 градуса Цельсия, что на 0,3 градуса выше прежнего рекорда, зафиксированного в августе 2016 года

ЖЕНЕВА, 10 июля. /ТАСС/. Рекордно высокая температура в истории наблюдений была зафиксирована на Земле в первую неделю июля. 4 и 7 июля средняя температура составила около 17,2 градуса Цельсия, что на 0,3 градуса выше прежнего рекорда, зафиксированного в августе 2016 года, сообщила в понедельник Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

"Согласно оценкам наших партнеров в различных частях мира, в первую неделю июля был установлен рекорд ежедневной глобальной температуры", - заявил на брифинге в Женеве руководитель отдела мониторинга климата ВМО Омар Баддур. Сейчас в ВМО изучают данные, поступившие из европейской службы по изменению климата Copernicus, а также из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), из Японии и других источников. "Мы пришли к выводу, что рекорд был побит 4 и 7 июля, с температурой, близкой к 17,2 градуса Цельсия", - сказал Баддур. Он напомнил, что предыдущий рекорд - 16,9 градуса Цельсия - был зарегистрирован в августе 2016 года, когда имело место природное явление Эль-Ниньо, известное своим согревающим эффектом.

Отвечая на вопросы журналистов, руководитель отдела ВМО уточнил, что согласно предварительным оценкам, температура, зафиксированная 7 июля, "была по меньшей мере на 0,01 градуса выше [температуры за] 4 июля". Коснувшись темы воздействия на температуру на планете нынешнего природного феномена Эль-Ниньо, Баддур отметил, что температурные рекорды, скорее всего, могут быть установлены в 2024 году, "если сила Эль-Ниньо будет нарастать так, как это сейчас прогнозируется".

В свою очередь руководитель программы ВМО по исследованию климата Майкл Спэрроу обратил внимание на рекордное сокращение площади морского льда в Антарктике в июне: она была на 17% меньше средних значений. "Мы привыкли к тому, что площадь морского льда сокращается в Арктике, а не в Антарктике", - сказал он. По его словам, температура растет не только на поверхности суши, но и океан нагревается, "поглощая энергию, которая останется там на сотни лет".

На минувшей неделе служба Copernicus зафиксировала самый жаркий июнь в мире за всю историю наблюдений. Как сообщила 6 июля ВМО со ссылкой на эту службу, "июнь был самым жарким за время наблюдений, с беспрецедентными температурами морской поверхности и рекордно низкой площадью льда в Антарктике".