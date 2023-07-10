В Севастополе с 15 июля введут особый противопожарный режим

На период действия режима запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, проводить пожароопасные работы и запускать пиротехнические изделия

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим вводится в Севастополе с 15 июля в связи с высоким уровнем пожарной опасности, сообщается в понедельник на сайте правительства города.

"В Севастополе с 15 июля будет введен особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности. Соответствующее постановление принято в ходе заседания правительства под председательством губернатора Михаила Развожаева", - говорится в сообщении.

На период действия особого противопожарного режима запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, проводить пожароопасные работы и запускать пиротехнические изделия.

Ограничения также коснутся пребывания граждан в лесах. "В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах <…> будут вводиться ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, а также проведение в лесах определенных видов работ сроком до 21 календарного дня", - приводятся в сообщении слова директора департамента общественной безопасности Севастополя Михаила Савчина.

Кроме того, на время действия особого противопожарного режима запрещается использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня, за исключением тех, которые находятся в эксплуатации на территории предприятий общественного питания.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Севастополе до конца недели ожидается солнечная и малооблачная погода, температура воздуха днем поднимется до 30 градусов тепла, ночью - до 20 градусов.