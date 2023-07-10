В Крыму с 12 июля ограничат посещение лесов из-за высокой пожарной опасности

Запрет будет действовать до 1 августа

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым с 12 июля по 1 августа введет ограничение лесов и въезд туда транспорта из-за высокой пожарной опасности, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым с 12 июля 2023 года на 21 календарный день введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

При этом ограничение не распространяется на места отдыха, расположенные на юго-востоке полуострова. Приказ также запрещает разводить костры и проводить пожароопасные работы в лесах и на прилегающих к ним территориях.

С 8 июля в Крыму действует особый противопожарный режим, связанный с прогнозируемым установлением IV и V классов пожарной опасности. Из-за режима в регионе запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ.