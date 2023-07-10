Патриарх Кирилл заявил об "особом времени возможностей" для духовного возрождения России

Патриарх Московский и всея Руси назвал РФ последним оплотом, удерживающим мир от "тотального господства зла"

ВАЛААМ (Республика Карелия), 10 июля. /ТАСС/. Русской православной церкви сейчас дано "особое время возможностей", и многое нужно сделать для духовного возрождения России, которая является последним оплотом, удерживающим мир от "тотального господства зла", заявил в понедельник Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения Андреевского храма одноименного скита Валаамского монастыря.

"Сегодня многие люди, в том числе на Западе, с большим вниманием и надеждой взирают на Россию как на последний оплот. Если говорить библейским языком, Россия становится "удерживающей" (цитата из Второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам - прим. ТАСС) от тотального господства зла, то есть пришествия антихриста. И мы должны сознавать, что именно в это время на церковь нашу возложена огромная духовная ответственность - и за народ свой, и за страну, да и за весь мир", - сказал патриарх.

Он напомнил, что в XX веке Русская православная церковь уже совершила "великий исторический подвиг", сохранив веру для своего народа. А сегодня, отметил предстоятель РПЦ, церкви дано "особое время возможностей", и многое нужно сделать для духовного возрождения страны уже в условиях достаточного благоприятствования и поддержки со стороны государства. Патриарх призвал духовенство и монахов обители не ослаблять своих усилий и духовной бдительности.

"Духовное задание свыше, которое вручено сей обители, это молитва. <...> С тем чтобы милость Божия сохраняла страну нашу невредимой, церковь нашу в единстве, а всех служителей Божиих, несущих добросовестно свое служение, укрепляла в здравии душевном и телесном", - добавил патриарх.

В богослужении в Андреевском скиту, расположенном на острове Оборонном, приняли участие митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, наместник Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий. На освящении храма также присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и председатель Общественного совета при Службе финансового уполномоченного в РФ Игорь Дивинский.

По информации пресс-службы патриарха, на острове Оборонный в южной части Валаамского архипелага с XIX века располагалось монастырское рыбацкое поселение. В 1918-30-х годах на этом острове были возведены финские оборонные укрепсооружения, входившие в так называемую линию Маннергейма. Во время советско-финской войны 1939-40 годы на Оборонном находилась береговая артиллерия с корабельными шестидюймовыми (152 мм) орудиями. До наших дней сохранились смотровая башня, остатки пакгауза, казармы и несколько артиллерийских огневых точек. Закладка Андреевского храма состоялась в 2014 году, а строительство скитских построек началось в 2016 году.