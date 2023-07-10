Комитет ГД одобрил законопроект о праве студентов педколледжей работать в начальной школе

Инициатива также разрешает студентам, получающим высшее образование, занимать должности учебно-вспомогательного персонала вузов и научных организаций

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по просвещению в понедельник рекомендовал палате принять во II чтении законопроект, разрешающий студентам последних курсов педагогических колледжей работать в детских садах и начальной школе, а студентам, получающим высшее образование, - занимать должности учебно-вспомогательного персонала вузов и научных организаций.

Инициатива была внесена в Госдуму группой сенаторов и депутатов-единороссов в июле 2022 года и принята в I чтении в мае 2023 года. Поправками дополняются законы "Об образовании в РФ" и "О науке и государственной научно-технической политике".

Согласно документу, студенты педколледжей последнего года обучения могут быть допущены к педагогической деятельности по образовательным программам дошкольного образования и начального общего образования. При этом уточняется, что работать в детских садах смогут только совершеннолетние студенты, которые обучаются по специальности "Дошкольное образование" и успешно прошли промежуточную аттестацию не менее чем за два предшествующих года обучения. Порядок допуска таких студентов к работе установит Минпросвещения по согласованию с Минтрудом.

Кроме того, законопроект позволяет студентам, получающим высшее образование, занимать должности учебно-вспомогательного персонала вузов и научных организаций, работать в сфере научного обслуживания таких организаций.