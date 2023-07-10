10 июля, 14:40

Путин наградил первого замглавы МИД РФ Титова орденом Александра Невского

Президент России также наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени постоянного полномочного представителя РФ при ОДКБ Микаэла Агасандяна

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов удостоен ордена Александра Невского. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина.

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Александра Невского Владимира Титова - первого заместителя министра иностранных дел РФ", - отмечается в документе.

Также согласно указу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден постоянный полномочный представитель России при Организации Договора о коллективной безопасности, директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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