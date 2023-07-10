Почти 70 супружеских пар из Подмосковья наградили медалью "За любовь и верность"

Медаль с одной стороны имеет изображение святых Петра и Февронии, а на другую сторону нанесен символ праздника - ромашка

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Около 70 супружеских пар, живущих вместе более 25 лет, наградили в Московской области медалью "За любовь и верность". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

"В этом году в День семьи, любви и верности 67 супружеских пар, чей брак подкреплен не только совместно прожитыми годами, но и успехами детей и внуков, были торжественно удостоены медали и грамоты "За любовь и верность", - привели в тексте слова министра социального развития региона Людмилы Болатаевой.

В министерстве рассказали, что медалью награждают супругов, которые уже более 25 лет в браке и получили известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности. "Это те люди, кто добился благополучия, обеспеченного совместным трудом, тех, кто воспитал детей достойными членами общества", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что медаль "За любовь и верность" с одной стороны имеет изображение святых Петра и Февронии, на другую сторону нанесен символ праздника - ромашка.