Минздрав России разрешил применять Натрия йодид, 131 I при лечении рака у детей

Это позволяет использовать препарат, как с диагностической целью, так и с терапевтической

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минздрав России разрешил применять радиофармпрепарат "Натрия йодид, 131 I" для лечения онкологии у пациентов, не достигших 18 лет. Как сообщила в понедельник пресс-служба АО "Русатом хэлскеа" (РХК, дивизион Росатома, аккумулирующий компетенции в области здравоохранения), соответствующие изменения в инструкцию к радиофармпрепарату внесены по инициативе дивизиона и ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава.

"Министерство здравоохранения Российской Федерации одобрило внесение изменений в инструкцию к радиофармпрепарату "Натрия йодид, 131 I" (раствор для приема внутрь) в части его применения для пациентов, не достигших 18 лет. <…> Согласно новой редакции инструкции, радиофармпрепарат разрешено применять в терапевтических целях для лечения дифференцированного рака щитовидной железы, в том числе метастатического, не только у взрослых пациентов, но и у детей и подростков", - говорится в сообщении РХК.

Избирательное накопление I-131 (йода-131) в щитовидной железе позволяет использовать препарат, как с диагностической целью для определения функционального состояния и визуализации щитовидной железы методом радиометрии и сканирования, так и с терапевтической целью для лечения рака щитовидной железы, в том числе и отдаленных метастазов. Благодаря тому, что йод накапливается в организме человека исключительно в клетках щитовидной железы, действие радиофармпреапрата практически не распространяется на другие ткани. По словам заместителя генерального директора по развитию фармацевтического бизнеса АО "РХК" Дианы Кобесовой, Росатом сегодня готов увеличить объем поставок "Натрия йодид, 131 I" в медицинские учреждения России и на 100% удовлетворить потребности российской системы здравоохранения в этом препарате.

О проблеме

Согласно справочнику "Злокачественные новообразования в России", ежегодно в нашей стране выявляется до 300 случаев рака щитовидной железы у несовершеннолетних пациентов. До 80% из них нуждаются в применении радиойодтерапии. "Радиойодтерапия гораздо эффективнее для лечения детей, чем взрослых. Течение заболевания напрямую связано со скоростью метаболизма, который существенно выше в детском возрасте, а, следовательно, и скорость опухолевой прогрессии в детском организме выше. Но вместе с тем, чем интенсивнее метаболизм, тем эффективнее действует радиоактивный йод на опухолевую ткань. Изменения в инструкцию к препарату, внесенные по инициативе Росатома при поддержке Минздрава России, позволят ежегодно сохранять жизнь и здоровье сотням детей в нашей стране", - рассказал заведующий отделением радиохирургического лечения открытыми радионуклидами МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиала ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, доктор медицинских наук Валерий Крылов, чьи слова приводятся в сообщении РХК. По словам ученого, терапия препаратом "Натрия йодид, 131 I" успешно практикуется при лечении рака щитовидной железы у детей во всем мире с 40-х годов прошлого века и показывает уникальные результаты. Полного ответа на терапию удается добиться у 70 % пациентов детского и подросткового возраста, имеющих отдаленные метастазы (чаще всего в легкие), и до 98% при раке щитовидной железы без отдаленных метастазов.