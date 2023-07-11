История тюменской нефти: добыча

Черное золото Западной Сибири уже на старте добычи заложило благосостояние страны на десятилетия вперед. О том, как начиналась разработка месторождений, читайте в материале ТАСС

​​​​​​​Эксперты пока не пришли к единому мнению, какое именно событие положило начало истории добычи тюменской нефти. И для многих здесь важно не количество черного золота, а сам факт его наличия.

Одни исследователи считают, что отсчет надо вести с марта 1960 года, когда Шаимская нефтеразведочная экспедиция получила первый фонтан нефти (хотя дебит скважины оказался незначительным - всего около пяти тонн в сутки). Другие полагают, что старт развитию нефтяной промышленности Западной Сибири был дан 21 июня 1960 года, когда при испытании скважины 6Р был получен фонтан черного золота. Третьи утверждают, что первая промышленная нефть в Тюменской области была получена 25 апреля 1960 года из скважины № 7 Мулымьинской площади. Многие называют дату 21 марта 1961 года, когда скважина в Мегионе начала фонтанировать нефтью дебитом более 250 тонн в сутки. Не меньше экспертов утверждают, что решающей датой стало 15 октября 1961 года, когда на Усть-Балыкской площади был получен первый в Сургутском районе нефтяной фонтан дебитом около 300 тонн в сутки.

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В общем, целый перечень событий дал старт освоению плеяды нефтегазовых месторождений в Западной Сибири и положил начало "нефтегазовому чуду" в СССР.

Час нефти

Нефть в недрах Западной Сибири словно ждала своего часа и настойчивых людей. Годы напряженного поиска привели в начале 1960-х годов к лавинообразному результату. Край, оказалось, буквально переполнен нефтью.

На берегу Юганской Оби на карты нанесли крупное Усть-Балыкское, затем Ватинское, Северо-Покуровское, Западно-Сургутское, Правдинское месторождения. Вслед за ними появились нефтяные гиганты. 22 июня 1965 года открыли крупнейшее в России и шестое в мире Самотлорское месторождение, в том же году - Мамонтовское, а в 1971 - Федоровское месторождения, ставшие становым хребтом тюменской нефти. В том же году были открыты крупные Ватьеганское, Восточно-Таркосалинское, Еты-Пуровское, Северо-Варьеганское, Северо-Соленинское, Тевлинско-Русскинское месторождения.

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К 1970 году на территории Тюменской области было открыто более 80 нефтяных, газовых и нефтегазовых месторождений, в том числе крупнейших в мире. А всего на сегодняшний день в Западной Сибири открыто более 500 месторождений нефти, газа и газоконденсата.

Промышленное освоение

Старт промышленному освоению открытых в Западной Сибири нефтяных и газовых месторождений дало постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 4 декабря 1963 года № 1208, согласно которому была создана новая управленческая структура - первое нефтедобывающее объединение "Тюменнефтегаз". Она включала нефте- и газодобывающие, вышкомонтажные, буровые, геофизические, строительные, транспортные и снабженческие предприятия.

В 1965 году объединение было преобразовано в Главное Тюменское производственное управление по нефтяной и газовой промышленности Миннефтепрома СССР ("Главтюменнефтегаз"). С ноября 1965 года до 1977 года его возглавлял крупный организатор отрасли, талантливый инженер, один из создателей главной энергетической базы СССР Виктор Иванович Муравленко (1912-1977).

Виктор Иванович Муравленко © ТАСС

Непосредственно строительством нефтяного комплекса Западной Сибири занималось созданное в 1963 году производственное строительно-монтажное объединение "Тюменнефтегазстрой" Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР. В 1965 году объединение было преобразовано в Территориальное Главное управление по строительству предприятий нефтяной и газовой промышленности в Западной Сибири ("Главтюменнефтегазстрой"). Оно стало одним из крупнейших строительных главков в СССР. В 1967 управление было удостоено высшей награды того времени - ордена Ленина. В короткие исторические сроки на огромной территории совершенно не обжитого региона в сложных природно-климатических условиях развернулось уникальное в мировой практике капитальное строительство. С нуля шла застройка молодых городов: Надыма, Нефтеюганска, Нижневартовска, Сургута, Урая.

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На рубеже 1970-х годов открывались все новые месторождения, следом шла нефтедобыча. В числе крупнейших компаний в этой области эксперты называют предприятие "РН-Няганьнефтегаз", которое ведет свою историю с 1970-х годов. Первые нефтяники высадились в поселке Нях летом 1979 года. После ряда преобразований в 1982 году было создано ПО "Красноленинскнефтегаз". Структура нового объединения на тот момент состояла из 11 самостоятельных предприятий с общей численностью около 10,5 тысячи человек.

Рост объемов эксплуатационного бурения и добычи нефти 1980-х годов, распад СССР, последующий в 1990-х спад экономики, смена организационно-правовой, экономической и управленческой модели привели к значительным трансформациям как в отрасли, так и на предприятии. В сухом остатке стало вхождение "РН-Няганьнефтегаза" в состав нефтяной компании "Роснефть". Сейчас это дочернее общество одной из крупнейших нефтегазовых компаний владеет лицензиями на разработку Красноленинского свода месторождений (Югра). В его состав входят Талинский, Ем-Еговский и Каменный лицензионные участки.

Еще одним крупным игроком "нефтяной житницы" стало организованное в 1980 году нефтегазодобывающее управление "Лянторнефть", вошедшее в производственное объединение "Сургутнефтегаз". Оно занимается разработкой Лянторского и Быстринского месторождений. В январе 2020 года управление отметило 40-летний юбилей. За годы производственной деятельности нефтяниками Лянтора было добыто свыше 255 миллионов тонн нефти.

Чудо "третьего Баку"

Объемы добычи нефти в 1960-1970-е годы росли кратно. Если в 1965 году в Тюменской области было добыто 953 тысячи тонн нефти, то в 1970 году - уже 28 миллионов тонн, в 1975 году - более 141 миллиона тонн, а к концу десятилетия область вышла на добычу почти миллиона тонн нефти в сутки. В 1980 году тюменские нефтепромыслы дали 313 миллионов тонн, в 1981 году - 329,2 миллиона тонн нефти.

© ТАСС

Комплексный и всеобъемлющий подход к созданию нефтяной промышленности в сжатые сроки вывел нефтеносную провинцию Западной Сибири на передовые позиции. Ее стали называть "третьим Баку" (после Апшеронского полуострова и Волго-Уральской нефтегазоносной провинции). "Бакинским коллегам потребовалось 100 лет для достижения годовой добычи нефти в 23,5 миллиона тонн, в Тюмени такой рубеж героические первопроходцы преодолели за первые пять лет после начала интенсивной разработки месторождений. Вряд ли эту заслугу стоит приписывать одному только технологическому прорыву, который был совершен в те годы Советским Союзом, ибо победить суровую тюменскую землю одной техникой без нравственной силы, без творческой мысли было бы невозможно", - считают авторы книги "Нефтяная эпопея Западной Сибири".

Один из создателей нефтегазового комплекса в Западной Сибири - нынешний президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Иосифович Шмаль. В середине 1960-х годов он возглавлял Тюменский обком ВЛКСМ, с 1971 года был первым секретарем Тобольского горкома КПСС, а в 1984-1990 годах являлся первым заместителем министра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР. После преобразования министерства в государственный концерн "Нефтегазстрой" был назначен председателем правления концерна, а в 1998 году стал председателем Совета директоров РАО "Роснефтегазстрой".

Геннадий Иосифович Шмаль © ТАСС

Организатор отрасли считает, что 1970-е годы, определяемые некоторыми политиками как застойные, таковыми на самом деле не являлись. "Мы так „стояли“, что кости хрустели от всех дел, 24 часа в сутки нам не хватало, хотелось еще добавить. Такой это был застой, - рассказал он. - В истории Советского Союза и России, да и в мировой истории, не было народно-хозяйственного комплекса, подобного тому, что мы сделали в Тюменской области. И, думаю, не будет. Чтобы было понятно: капиталовложения в развитие Западной Сибири в одной пятилетке были больше, чем стоили БАМ, Атоммаш, ВАЗ вместе взятые. А это только в одной десятой пятилетке! А их было вон сколько".

Говоря о масштабах проекта, Геннадий Шмаль привел следующую статистику: "Только один газопровод диаметром 56 дюймов (1420 мм) по своему энергетическому потенциалу равен всем гидроэлектростанциям, построенным в Сибири и на Дальнем Востоке. Это больше, чем вместе взятые Красноярская, Братская, Иркутская, Саяно-Шушенская ГЭС. Один! А мы их построили из Западной Сибири двадцать один! Можете себе представить, какая огромная энергетическая река течет с севера Тюменской области".

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При Викторе Муравленко, о котором мы говорили выше, были колоссальные темпы роста добычи, вспоминает эксперт. "Мы в отдельные годы приращивали по 25-30 миллионов тонн добычи нефти. Помню, в 1966 году орган лондонских биржевиков, Financial Times, писал, что русские говорят про какую-то нефть, называют фантастические цифры запасов и добычи. Мол, посмотрим, что они сделают через пять лет. А уже в 1970 году добыча нефти в Западной Сибири превысила 31 миллион тонн. Таких темпов не было нигде в мире ни до, ни после", - отметил Геннадий Шмаль.

Период 1966-1985 годов - это время триумфального шествия нефтегазового комплекса, считает историк нефтяной отрасли, доктор исторических наук, лауреат премии имени Н. К. Байбакова Мария Славкина. "С нуля в тяжелейших климатических и инфраструктурных условиях героическим трудом сотен тысяч нефтяников, газовиков и строителей была создана мощнейшая сырьевая база, не имеющая аналогов в мире. За счет освоения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции при практически не изменившейся структуре капитальных вложений, НГК развивался невиданными темпами. "Главтюменьнефтегаз", дававший в 1965 году порядка 0,9 миллиона тонн, нарастил добычу к концу рассматриваемого периода до 352,7 миллиона тонн", - отметила она в докладе на одной из профильных конференций.

Оборотная сторона чуда

Черное золото Западной Сибири уже на старте добычи заложило основы благосостояния страны на многие годы вперед. После подъема мировых цен на нефть в 1973 году более чем в три раза, а в 1979 - еще более чем в два раза, тюменская нефть стала основным источником валютных доходов СССР.

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Но страна развитого социализма распорядилась ими нерачительно. По словам Марины Славкиной, большая часть нефтедолларов пошла отнюдь не на приобретение высоких технологий и новейшего оборудования. "Огромные потоки валюты были истрачены на импорт продовольствия и закупку товаров народного потребления. Импорт лишь по четырем позициям (зерно, мясо, одежда и обувь) забирал больше половины валютной выручки (в отдельные годы, в 1975 году, например, он забирал до 90%). На модернизацию экономики оставалось ничтожно мало. Исходя из официальной статистики, трудно сказать, сколько на эти нужды тратилось валюты. Но на ЭВМ (главную составляющую модернизации) в эти годы тратилось меньше процента от общего импорта в рублевом исчислении. Решать проблемы стало возможно за счет невиданных доходов от экспорта углеводородов. Советская экономика садилась на нефтяную иглу", - резюмировала эксперт.

Главное отраслевое событие

В третьем десятилетии XXI века проблема "нефтегазовой иглы" в России с повестки не снята, об этом говорят на всех уровнях власти. Но сложилась устойчивая тенденция - благодаря вниманию государства к проблеме ее удельный вес снижается. Тюменская область - в числе инициаторов процесса. Именно в этом направлении методично работают организаторы проходящего ежегодно в сентябре Тюменского нефтегазового форума, который в 2022 году трансформировался в Промышленно-энергетический форум TNF (12+).

По мнению губернатора Александра Моора, в последние годы TNF стал главным отраслевым форумом в стране. "TNF вошел в список основных федеральных событий года в России. Вопросы, которые обсуждаются в Тюменской области, - на пике актуальности в стране и в мире. Новый статус форума дает развитие нам как региону. Весь лучший опыт работы, передовые практики, которые аккумулированы сегодня в нашем Нефтегазовом кластере, позволяют в новой экономической реальности стать опорой для дальнейшего развития топливно-энергетического комплекса России. И, конечно, главная ценность TNF - это его участники, круг заинтересованных и компетентных людей. <…> Форум проходит под кураторством вице-премьера РФ, министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, на площадках собирается практически весь топ-менеджмент топливно-энергетического комплекса, гигантов оборонно-промышленного комплекса, и это позволяет нам проводить качественные обсуждения на высоком уровне", - рассказал в интервью ТАСС глава региона.