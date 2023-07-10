Большинство опрошенных британцев выступили против передачи Украине кассетных боеприпасов

Согласно исследованию компании YouGov, обратной точки зрения придерживаются 14% из 5 979 опрошенных

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Большинство британцев поддерживают правительство Соединенного Королевства в его непринятии передачи Соединенными Штатами кассетных боеприпасов Украине. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты социологического опроса, который был проведен 10 июля компанией YouGov.

Как показало исследование, 40% респондентов полагают, что правительство должно выступать против поставок подобных снарядов Киеву. Обратной точки зрения придерживаются 14% из 5 979 опрошенных.

19% респондентов полагают, что правительство не должно занимать какую-то позицию по этому вопросу, а 27% не смогли определиться с ответом.

В понедельник, комментируя решение Вашингтона, представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака сказал, что Великобритания не поддерживает использование кассетных боеприпасов, однако каждая страна вправе самостоятельно принимать решение об их передаче Украине.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.