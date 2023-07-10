Поезда из России в Абхазию 11 июля будут курсировать до станции Цандрипш

Согласно заявлению ФПК, оттуда пассажиры автобусами будут доставлены до станций назначения

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пассажиры поездов, направляющихся в Абхазию, 11 июля будут доставлены до станции Цандрипш, а далее автобусами до станций назначения. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).

"Поезда №479 Санкт-Петербург - Сухум и №305 Москва - Сухум проследовали до станции Цандрипш, откуда пассажиры автобусами были доставлены до станций назначения. <…> Планируется, что завтра, 11 июля, перевозки будут осуществляться по аналогичной схеме", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что более 100 пассажиров поездов № 306 Сухум - Москва и №480 Сухум - Санкт-Петербург утром 10 июля были доставлены до станции Цандрипш автобусами, которые предоставила Абхазская железная дорога. До станции Цандрипш пассажиров также будут доставлять автобусами.

"В случае отказа от поездки, пассажиры могут сдать билеты или переоформить их в кассах без удержания сборов и дополнительных плат", - заключили в компании.

9 июля из-за неблагоприятных погодных условий на участке Гагра - Цандрипш Абхазской железной дороги временно приостановлено движение поездов.