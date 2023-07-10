На севере Кипра зафиксировали рост числа туристов в том числе из России

Общее число иностранцев, прибывших с января по конец мая, составило 127,1 тыс., тогда как в этот же период в 2022 году прибыли 97,3 тыс. человек

НИКОСИЯ, 10 июля. /ТАСС/. Все больше туристов из России и других стран приезжают в северную часть Кипра, где находится не признанная мировым сообществом Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК). Об этом сообщила в понедельник турко-кипрская газета Halkin Sesi со ссылкой на Министерство туризма самопровозглашенной республики.

Так, по данным ведомства, общее число иностранцев, прибывших на север острова воздушным и морским транспортом с января по конец мая, составило 127,1 тыс., тогда как в этот же период в 2022 году прибыли 97,3 тыс. человек. Если же считать еще и граждан Турции, то цифра составит 619,4 тыс. по сравнению с 465 тыс. в 2022 году.

Как отмечает Halkin Sesi, число россиян, приехавших в ТРСК в первые пять месяцев 2022 года, составило 6,3 тыс., а в этом году оно увеличилось почти в три раза, достигнув 18,2 тыс. Издание называет это настоящим "взрывом" в плане посещения гражданами РФ северной части острова. За россиянами следуют граждане Ирана, число которых в первые пять месяцев 2022 года составило 10,6 тыс., а в этом году - уже 16,3 тыс.

Halkin Sesi обращает также внимание на возросший интерес со стороны туристов из Германии и Великобритании, которые традиционно занимают лидирующие позиции по численности среди иностранцев, прибывающих на отдых в Республику Кипр. Если в 2022 году за первые пять месяцев в ТРСК приехало почти 11 тыс. граждан ФРГ, то в этом году это число выросло до 12,8 тыс. Число британцев, посетивших ТРСК, увеличилось в указанный период с 8,6 тыс. до 9,4 тыс.

Комментируя эти данные, глава Ассоциации русскоговорящих жителей Северного Кипра Марина Коджадал объяснила увеличение числа россиян, прибывающих на север Кипра, экономическими причинами. "Перелет в ТРСК гораздо удобней и цены проживания ниже, чем на юге. К тому же для посещения турецкой части Кипра не нужна виза", - сказала она, напомнив, что после присоединения Республики Кипр к антироссийским санкциям ЕС с островом нет прямого авиасообщения. "Наконец, в ТРСК есть много проектов, связанных с недвижимостью, которые также привлекают наших соотечественников", - добавила Коджадал.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр - страны Европейского союза, населенной преимущественно греками-киприотами.