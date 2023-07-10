В Москве в магазинах "Светофор" изъяли более 14 тонн просроченной продукции

Поводом для проверок стали выявленные нарушения по цифровой маркировке пищевой продукции

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Специалисты провели проверку в магазинах сети "Светофор" в Москве после обращений потребителей, в итоге из оборота было изъято более 14 тонн просроченной продукции. Об этом сообщается в понедельник на сайте столичного управления Роспотребнадзора. Поводом для проверок стали выявленные "Общественной потребительской инициативой" нарушения по цифровой маркировке пищевой продукции, после чего и последовало обращение в Роспотребнадзор с просьбой провести проверки.

"Управлением Роспотребнадзора по Москве в связи с обращением Организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" на нарушение сроков реализации и продажу некачественной пищевой продукции в магазинах "Светофор" во II квартале 2023 года по согласованию с прокуратурой города Москвы были проведены внеплановые выездные проверки 23 магазинов "Светофор" двух юридических лиц ООО "Торгсервис 50" и ООО "Торгсервис 150". <…> Изъято из оборота более 14 тонн пищевой продукции, представляющей опасность для потребителей, обезличенной (без сопроводительных документов), с нарушенными сроками годности, с видимыми повреждениями и признаками порчи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех объектах были найдены нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил и норм и технических регламентов. В ходе проверок специалисты отобрали образцы, из них 50% не отвечали обязательным требования по микробиологическим, физико-химическим показателям, по показателям идентификации (фальсификации).

В отношении юридических лиц ООО "Торгсервис 50" и ООО "Торгсервис 150" составлено 64 административных протокола, восемь магазинов из 23 проверенных были опечатаны до решения суда, материалы переданы в суд. Районными судами города Москвы работа восьми магазинов была приостановлена на срок от 8 до 90 суток.

"Кроме этого в отношении юридических и должностных лиц вынесено 58 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, общая сумма составила 4 млн 361 тыс. рублей. При рассмотрении административных материалов юридическим лицам выдано 29 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений", - добавляется в материале.

Устранение нарушений, выполнение требований предписаний и представлений, выданных ООО "Торгсервис 50" и ООО "Торгсервис 150", находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по Москве.