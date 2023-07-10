На Крымском мосту со стороны Керчи ликвидировали пробку

Со стороны Тамани в очереди находятся более 400 автомобилей

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Автомобильной пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи по состоянию на 19:00 мск нет, со стороны Тамани в очереди находятся более 400 автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

По состоянию на 10:00 понедельника наблюдался пик скопления автомобилей со стороны Краснодарского края: в очереди находились более 1,3 тыс. транспортных средств, время ожидания в пробке составляло почти шесть часов.

"По состоянию на 19:00 в очереди со стороны Тамани находится 425 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - написал Лукашенко.

Из-за начала активного туристического сезона в условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом, а также в связи с тщательным досмотром, который проводится после теракта 8 октября 2022 года, при въезде на Крымский мост со стороны Кубани с 1 июля начали образовываться многокилометровые пробки. Самая протяженная очередь из машин была зафиксирована 3 июля утром, тогда длина пробки на Крымский мост со стороны Кубани, по данным оперштаба Краснодарского края, достигла 13 км.

Ситуация на подъезде к Крымскому мосту обсуждалась на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Сообщалось, что Минтранс РФ ожидает пиковой нагрузки на Крымском мосту 16-17 июля. Также затруднения в движении транспорта возможны и в августе - уже на выезде из республики.