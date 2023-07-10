В Псковской области для обеспечения безопасности создали "Дружину Александра Невского"

Дружинники смогут проходить подготовку на базе центра "Воин"

ПСКОВ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Псковской области, которая на северо-западе России граничит с Эстонией и Латвией, входящими в блок НАТО, создали "Дружину Александра Невского" - отряд активных местных жителей из разных муниципалитетов региона, которые помогают властям обеспечивать безопасность на территории области. Об этом сообщил в понедельник губернатор Михаил Ведерников в интервью региональному телеканалу "Первый Псковский".

"С учетом того, что давление со стороны Запада, блока НАТО пока только усиливается, нужно идти от наиболее вероятного, к наименее вероятному. Чтобы пресечь возможную деятельность диверсионных групп, террористических актов, особенно в приграничных наших муниципалитетах, нужно создать <...> можно называть это теробороной. Можно называть отрядами безопасности, но мы назвали это - псковская дружина, "Дружина Александра Невского". И смысл этого в том, что все от мала до велика, от 14 лет - предельный возраст не ставили - все могут внести свой вклад в безопасность нашего региона", - сказал губернатор.

По его словам, власти региона на данный момент руководствуются "принципом отработки тех угроз, которые на данный момент наиболее вероятны".

"На сегодняшний день это беспилотные летательные аппараты и диверсионно-разведывательные группы, различные теракты. Ни в одном государстве мира никто на 100% защищенным себя от вызовов современности чувствовать не может. Он также добавил, что народные дружины будут представлять собой "абсолютно добровольное движение".

"Это люди, которые приняли для себя решение и <...> готовы выйти для того, чтобы выполнить какие-то задачи. <...> Причем это вещи, которые могут быть не связаны со спецоперацией. Если даже какое-то наводнение, и у нас будет 100-200 человек в районе, которые знают, что нужно делать. И для правоохранительных органов, и для МЧС будет хорошее подспорье", - пояснил глава региона.

Ведерников отметил, что дружинники смогут проходить подготовку на базе центра "Воин", который расшифровывается как "Верен Отечеству и народу". Длительность обязательного первого базового курса составит три месяца. Часть детей уже начала соответствующее обучение. Предполагается, что для слушателей в центре будет разработано пять уровней, на каждом из которых специалисты будут давать дополнительные знания, компетенции и проводить мастер-классы.