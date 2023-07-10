В Великом Новгороде более 20 регионов примут участие в чемпионате высоких технологий

Он пройдет с 18 по 22 сентября

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Более 20 регионов России примут участие в первом в России Чемпионате высоких технологий, который пройдет с 18 по 22 сентября на площадке ИНТЦ "Интеллектуальная электроника - Валдай", сообщила в понедельник руководитель дирекции Финала Чемпионата высоких технологий Инна Хуснуллина на пресс-конференции по проведению финала соревнований.

"Чемпионат проводится в рамках российского чемпионатного движения, которое было организовано Министерством просвещения РФ. География наших участников достаточно широка, и на сегодняшний день она представлена 26 регионами. Мы ожидаем <…> более 150 участников - это именно конкурсанты. Это категория из студентов среднего профессионального образования. И две компетенции - это школьники 14-16 лет", - сказала Хуснуллина.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, первый в стране Чемпионат высоких технологий - это соревнования по компетенциям, перечень которых сформирован на основании наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения. Среди регионов: Белгородская область, Москва, Московская область, Новгородская область, Орловская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Республика Северная Осетия, Сахалинская область, Свердловская область, Ставропольский край, Кемеровская область, Нижегородская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Тамбовская область, Пензенская область, Республика Дагестан, Томская область, Самарская область, Красноярский край, Ленинградская область, Челябинская область, Ярославская область, Калужская область.

Соревнования будут проходить по восьми компетенциям: нейросети и большие данные, технологии развития города и территорий, летающая робототехника, геопространственная цифровая инженерия, биохимические технологии и моделирование процессов, организация и управление ЭОГ-проектами, биопротезирование, изготовление индивидуальных имплантов. По словам министра образования Новгородской области Дмитрия Яковлева, основная задача проведения чемпионата в том числе и в том, чтобы заинтересовать молодые кадры остаться и реализовать свой потенциал в регионе.

В программе чемпионата, помимо соревновательных мероприятий, предусмотрена деловая программа, включающая в себя пленарные заседания, круглые столы, направленные на предметные и тематические обсуждения, мастер-классы, нацеленные на развитие навыков. В ней примут участие правительства разных регионов страны, представители органов исполнительной власти, работодатели, промышленники.