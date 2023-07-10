В Госдуму внесли законопроект о льготах при поступлении в колледж для участников СВО

Как указывают авторы инициативы, многие изъявляют желание продолжить получение среднего профессионального образования

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" в понедельник внесли на рассмотрение палаты законопроект, который позволяет военнослужащим, мобилизованным, добровольцам, участвующим в специальной военной операции (СВО), а также их детям право поступать в колледж, техникум или училище на бюджетные места. Документ размещен в думской электронной базе.

На сегодняшний день законом "Об образовании в Российской Федерации" уже предусмотрено, что право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджета имеют военнослужащие или бойцы Росгвардии, принимавшие участие в СВО или защищавшие территории, граничащие с новыми регионами, мобилизованные, добровольцы, а также бойцы, которые состояли в рядах ополчения ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, дети лиц всех названных категорий.

В то же время, как указывают авторы в пояснительной записке, законом "не предусмотрена аналогичная льгота при поступлении на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования", хотя многие изъявляют желание продолжить образование в колледжах и техникумах.

Авторы предлагают внести изменения в закон об образовании, согласно которым все перечисленные военнослужащие, добровольцы и их дети получат право на поступление в колледжи, техникумы и училища за счет федеральных, региональных или местных бюджетных средств.

Таким образом, законопроектом предлагается установить, что право на прием на обучение по программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах отдельной квоты имеют бойцы Вооруженных сил РФ и Росгвардии, служащие в воинских формированиях, выполняющих боевые задачи в приграничных к зоне СВО территориях, мобилизованные, бойцы, принимавшие участие в боевых действиях в зоне СВО или в Донбассе с 11 мая 2014 года и их дети, уточняется в пояснительной записке.