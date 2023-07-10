Священники из Подмосковья передали уникальное оборудование в детскую реанимацию в ЛНР

В сборе средств для приобретения медицинского оборудования участвовали представители духовенства и прихожане восточных районов региона

ЛУГАНСК, 10 июля. /ТАСС/. Представители оперативного штаба Балашихинской епархии по гуманитарной помощи Донбассу доставили уникальное медицинское оборудование в отделение реанимации Луганской республиканской детской клинической больницы, передает корреспондент ТАСС.

Мультфильтрат крови для гемодиализа и систему анализа газов крови в Луганск доставил епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай Погребняк и представители оперативного штаба Балашихинской епархии по гуманитарной помощи Донбассу.

"Мультифильтрат - это то оборудование, которое может оказывать всяческую помощь при острой почечной недостаточности. Он и называется "мульти", то есть <…> море функций может выполнять. <…> Второй аппарат (система анализов газов крови - прим. ТАСС) позволит сразу определять состояние газов в крови, электролиты и корректировать лечение", - сказала главный врач Луганской республиканской детской клинической больницы Людмила Белецкая.

Погребняк рассказал, что в сборе средств для приобретения медицинского оборудования участвовали представители духовенства и прихожане восточных районов Подмосковья.