В Кировской области создадут службу "Дети в семье" для поддержки семей в трудной ситуации

Специалисты будут помогать, чтобы дети оставались в кровных семьях

КИРОВ, 10 июля /ТАСС/. Службу "Дети в семье" для поддержки семей в трудной жизненной ситуации создадут в Кировской области. Специалисты будут помогать, чтобы дети оставались в кровных семьях, сообщила журналистам в ходе рабочей поездки в Киров уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Команда два дня проводила аудит тринадцати учреждений, где находятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей в трудной жизненной ситуации. Мы видим, с какой любовью персонал и сотрудники этих учреждений относятся к детям, видим, что большое количество детей в короткие сроки уходят в замещающие семьи, не остаются в учреждениях, но при этом мы видим, что ряды [детей-сирот] пополняются. Мы обсудили, что очень важно усилить работу с семьями, по поддержке семей в социально-опасном положении, в трудной жизни ситуации. Мы договорились о создании службы "Дети в семье" - совместной службы, которая будет отрабатывать сложные случаи с индивидуальным планом развития для того, чтобы дети сохраняли свои кровные семьи", - сказал Львова-Белова после совещания с губернатором Кировской области Александром Соколовым.

Львова-Белова также отметила высокий уровень работы в Кировской области с детьми, в том числе с детьми с инвалидностью. "В Кировской области прекрасно ведется работа семьями, которые воспитывают детей с инвалидностью, [направленная] на профилактику отказов от этих детей. У вас работает протокол информирования родителей при рождении [ребенка] о его диагнозе, есть службы, которые работают по ранней помощи, есть дневная занятость у детей с инвалидностью. Это все работает на то, чтобы дети не попадали в интернаты и учреждения", - отметила Львов-Белова.

Она привела в пример работу региональной общественной организации детей-инвалидов "Дорогою добра". В созданном в 2014 году центре работают творческие мастерские, комната для сенсорных игр, игровые комнаты и зал, где педагоги занимаются с детьми физическими упражнениями, музыкой. За несколько лет помощь получили дети и родители из нескольких сотен семей региона.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка в Кирове провела круглый стол с замещающими семьями, посетила школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1 города Кирова, где учатся порядка 50 детей от 7 до 18 лет, а также детский дом "Надежда" для детей с ограниченными возможностями здоровья, где заботятся о детях с 1 года до 11 лет.