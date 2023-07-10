У трамвайной остановки на востоке Москвы появились островки безопасности

В префектуре ВАО города отметили, что такие элементы позволяют пешеходам переходить дорогу поэтапно, снижая риск возникновения ДТП

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Островки безопасности появились у трамвайной остановки "Преображенская площадь" на востоке Москвы. Об этом сообщает в понедельник префектура Восточного административного округа столицы.

"На трамвайной остановке "Преображенская площадь" появились островки безопасности для пассажиров, такие элементы позволяют пешеходам переходить дорогу поэтапно, снижая риск возникновения ДТП", - сказали в префектуре.

Там добавили, что теперь остановка станет более удобной и безопасной для пассажиров. "Для нанесения разметки, имитирующей посадочные платформы ГКУ "ЦОДД" сузило полосы автомобильного движения и сместило их к внешним краям проезжей части, теперь широкие заштрихованные островки ведут прямо к регулируемому пешеходном переходу", - уточнили в префектуре.