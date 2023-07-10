В Измайловском парке Москвы заработало большое колесо обозрения

На аттракционе можно подняться на высоту 50 м

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Большое колесо обозрения заработало в Измайловском парке Москвы, сообщает в понедельник префектура Восточного административного округа со ссылкой на администрацию парка.

"На колесе можно подняться на высоту 50 м, отдохнуть от суеты большого города и полюбоваться панорамой Измайловского парка - одного из самых больших парков столицы", - сказали в префектуре.

Здесь отметили, что с аттракциона открывается вид на живописную центральную часть парка, круглый пруд, дирекцию и окружающие ландшафты.

По данным ведомства, аттракцион работает ежедневно: по будням с 11:00 до 21:00, в выходные с 11:00 до 22:00. "Закрытые кабинки рассчитаны на четырех человек, а продолжительность полного круга составляет около семи минут, билеты можно приобрести в кассе парка", - заключили в префектуре.