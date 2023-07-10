Под Сочи на участке федеральной трассы восстановили движение после ликвидации подтопления

Федеральные дорожники откачали воду и замыли от грязи и мусора дорожное полотно

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Вода сошла с проезжей части на участке федеральной трассы А-147 Адлер - Веселое, приостановленное с воскресенья движение автомобилей восстановлено. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье".

Подтопление проезжей части федеральной трассы А-147 на участке Адлер - Веселое из-за дождей произошло вечером в воскресенье. Сообщалось, что движение транспортных средств на этом участке было приостановлено, дорожные рабочие ликвидировали последствия, велась откачка воды. Был организован объезд участка по трассе А-149.

"Движение на участке Адлер - Веселое ФАД А-147 Джубга - Сочи, перекрытое 9 июля с 21:15 мск в связи с затоплением проезжей части обильными осадками, осуществляется в штатном режиме в обе стороны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что федеральные дорожники откачали всю воду и замыли от грязи и мусора дорожное полотно, а также по поручению начальника ФКУ "Черноморье" Виктора Вовка, который принимает участие в работе межведомственного экстренного штаба, приняли участие в уборке улицы Каспийской.

Работа общественного транспорта возобновлена на перекрытых ранее из-за подтоплений улицах федеральной территории Сириус, вода с основных дорог откачена, сообщила пресс-служба федеральной территории по итогам заседания оперштаба под председательством глав администраций "Сириуса" и Сочи. Уточняется, что часть улиц поселка Мирный по-прежнему не доступна из-за подтоплений, на месте работают сотрудники МЧС и коммунальных служб. В пунктах временного размещения находятся 364 человека, из них 108 - дети. Продолжается работа по эвакуации и размещению людей, места для них предоставили отели федеральной территории.

О ситуации в Сочи

В Сочи дожди идут уже три дня. В ночь на воскресенье в Хостинском районе выпало около 80 мм осадков, в ночь на понедельник в Адлерском районе выпало еще 100 мм осадков. Произошли подтопления как в самом городе-курорте, так и на федеральной территории Сириус. Режим ЧС муниципального характера ввели на территории Хостинского, Адлерского районов Сочи, а также на федеральной территории Сириус. Из поселка Мирный на федеральной территории эвакуированы около 420 человек, в пунктах временно размещения в Сочи находится 240 человек, среди них как местные жители, так и туристы.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщали, что курортная инфраструктура на черноморском побережье Краснодарского края не повреждена во время подтоплений из-за дождей, туристы продолжают отдых.