Российские школьники завоевали три золотых медали на международной биологической олимпиаде

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил школьников и их наставников с блестящим результатом

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Школьники российской сборной успешно проявили себя на международной биологической олимпиаде (IBO) и принесли команде четыре медали: три золотых и одну серебряную. Об этом в понедельник сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

"Золотых медалей удостоены: Петр Попов, физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область; Иван Демидов, физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область; Алиса Тимонина, общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, г. Москва. Серебряную медаль получил Никита Воробьев, общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, г. Москва", - говорится в сообщении.

Министерство отметило, что теоретическая часть включала вопросы из основных разделов науки: клеточной биологии, молекулярной биологии, анатомии и физиологии растений, анатомии и физиологии животных и человека, этологии, генетики и эволюции, экологии, биосистематики. Практическая работа проходила в биологических лабораториях, а также состояла из четырех экспериментальных заданий в области экологии и этологии, молекулярной биологии растений, биохимии и биоинформатики.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил школьников и их наставников с блестящим результатом и отметил, что эти награды в очередной раз доказывают эффективность российской системы образования. "Уверен, такое достижение на международном уровне задаст высокую планку для дальнейших профессиональных успехов ребят", - заключил он.

Минпросвещения РФ добавило, что руководителем сборной выступила Галина Белякова, доцент МГУ имени М. В. Ломоносова.

Международная биологическая олимпиада (IBO) - научное состязание для школьников не младше 15 лет и не старше 21 года. Проводится ежегодно с 1990 года. Каждая страна-участник может отправить команду, состоящую из четырех участников - победителей национальной биологической олимпиады. С 1992 года на международной биологической олимпиаде Россия завоевала 122 медали, из них 37 - золотых.