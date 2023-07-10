Жители северо-востока Москвы выберут эмблему для реконструируемого стадиона

Голосование пройдет в соцсетях

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Жители московского района Свиблово выберут эмблему для реконструируемого стадиона. Об этом сообщает в понедельник префектура Северо-Восточного административного округа столицы.

"У стадиона на Тенистом проезде, где сейчас идет реконструкция, появится фирменная эмблема", - сказали в префектуре, заметив, что разработать символику объекта поручил глава ведомства Алексей Беляев.

В настоящее время, как пояснил глава муниципального округа Свиблово Дмитрий Куприянов, дизайнеры придумывают несколько вариантов эмблемы. "Затем мы совместно с ГБУ "Кентавтр", филиал "Радуга Свиблово", запустим в соцсетях голосование, чтобы жители выбрали самый привлекательный для них вариант", - пояснил Куприянов, слова которого цитирует префектура.

Он добавил, что символику хотят утвердить к открытию обновленного стадиона, которое запланировано на осень.