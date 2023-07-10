Депутат Думы соболезнует в связи с гибелью замглавы мобилизационного отдела в Краснодаре

По предварительным данным, неизвестный несколько раз выстрелил в Станислава Ржицкого, а потом скрылся

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов выразил соболезнование в связи с гибелью замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислава Ржицкого. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня в Краснодаре был застрелен в спину замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислав Ржицкий. Знал его еще в качестве командира подлодки "Краснодар". В мэрии мы поддерживали тесные отношения с ее командованием и экипажем, часто встречались. Соболезную семье и всем близким Стаса", - написал он.

Ржицкий был настоящим патриотом, хорошим человеком и любящим отцом, добавил депутат Госдумы. В пресс-службе мэрии Краснодара также подтвердили гибель замглавы мобилизационного отдела города.

Как ранее сообщалось со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, неизвестный несколько раз выстрелил в Ржицкого, а потом скрылся. Мотив преступления выясняется, подозреваемых устанавливают. По словам собеседника агентства, по этому факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

