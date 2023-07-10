Путин наградил советника главы Чечни орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Награду Хамзату Кадырову присудили за достигнутые трудовые успехи и добросовестную работу

ГРОЗНЫЙ, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил советника-помощника главы Чечни по силовому блоку Хамзата Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Награда Кадырову была присуждена за достигнутые трудовые успехи и добросовестную работу.

В разные годы Хамзат Кадыров занимал руководящие посты в регионе, в том числе должность заместителя председателя правительства региона - министра имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, главы администрации Курчалоевского муниципального района, министра по физической культуре и спорту региона и руководителя секретариата главы республики.