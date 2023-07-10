В Кировской области откроют подростковый центр

В нем дети смогут проводить свободное время под присмотром наставников

КИРОВ, 10 июля /ТАСС/. Подростковый центр, где дети смогут проводить свободное время и общаться с друзьями под присмотром наставников, откроют в Кировской области. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе поездки в Киров.

"Договорились об открытии подросткового пространства. Это место, где ребята-подростки смогут проводить свое свободное время, где они смогут организовывать свой досуг, общаться с друзьями в безопасном месте под присмотром интересных молодых наставников", - сказала Львова-Белова.

Как сообщается в докладе уполномоченного по правам ребенка в Кировской области Владимира Шабардина, в сентябре-октябре 2022 года омбудсмен провел мониторинг состояния подростковой инфраструктуры. Результаты мониторинга показали, что пространства для подростков в большинстве муниципальных образований не созданы, при этом потребность в них высока.

Также в регионе провели публичный опрос о создании подростковых пространств. Так, 66% респондентов отметили, что пространство для подростков не должно иметь отношение к школе, где дети обучаются, 60% подростков высказали желание постоянного свободного доступа в пространство для подростков, все респонденты отметили необходимость наличия специалистов: психолога, социального педагога, волонтеров, профессионального музыканта, хореографа.

Ранее центры для подростков начали работу в ряде регионов страны, в том числе в Рязанской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Пермском крае, Новосибирской, Тульской и Саратовской областях.