В правительстве не поддержали законопроект о длинных майских праздниках

Законопроект с изменениями в ТК РФ 5 апреля внесли в Государственную думу депутаты фракции "Новые люди"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала проект о длинных выходных в мае за счет сокращения новогоднего праздничного периода. Проект отзыва кабмина на документ есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект с изменениями в Трудовой кодекс РФ 5 апреля внесли в Госдуму депутаты фракции "Новые люди". Тогда вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков пояснял, что регионы сейчас могут устанавливать дополнительные выходные в период майских праздников, однако "этой возможностью не пользуются".

В проекте отзыва кабмина говорится, что сейчас нерабочие праздничные дни установлены с учетом интересов граждан, мнения профсоюзов и объединений работодателей.

"Предлагаемые законопроектом положения не соответствуют цели обеспечения рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, а их реализация не будет способствовать эффективной организации производственных процессов, что может привести к увеличению финансовой нагрузки на работодателей, производящих оплату труда работников в указанные дни в повышенном размере", - указано в документе.

В правительстве отметили, что законопроектом не учитывается, что установленные нерабочие праздничные дни в январе совпадают с периодом новогодних каникул у школьников, когда граждане имеют возможность провести время с детьми в кругу семьи, укрепить родственные связи. "Вместе с тем в мае школьники заканчивают учебный год и активно готовятся либо к ежегодной аттестации для перевода в следующий класс, либо к выпускным экзаменам, в связи с чем продолжительный отдых в указанном месяце может помешать учебному процессу. Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - следует из проекта отзыва.