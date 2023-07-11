ГИБДД с 11 июля будет осуществлять надзор за безопасностью на дорогах по новому порядку

Действовавший ранее административный регламент уже устарел и не учитывал некоторые принятые поправки в законодательство

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции перешли на новый порядок осуществления надзора за соблюдением требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения, в том числе обязывающий автоинспекторов фиксировать техническими средствами нарушения при скрытом патрулировании и позволяющий им требовать от водителей прекратить движение при неисправности тормозов. Соответствующие нормы утверждены приказом МВД России, который вступил в силу во вторник.

"Утвердить прилагаемый порядок осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения", - сказано в документе, подписанном главой МВД России Владимиром Колокольцевым и опубликованном 30 июня. Согласно утвержденным нормам, в силу он вступает 11 июля, то есть через 10 дней после опубликования, поскольку иная дата вступления в силу приказом не установлена.

Новый порядок пришел на смену ранее действовавшему административному регламенту, который уже устарел и не учитывал некоторые принятые поправки в законодательство. В частности, в нем не была отражена поправка, позволяющая водителям покидать место ДТП, не информируя об этом Госавтоинспекцию. Также в порядке надзора теперь прописана обязанность полицейских уведомлять родственников пострадавшего об оказанной помощи, отражен расширенный круг лиц, которые имеют право на телефонный звонок после задержания.

Кроме того, в новом порядке надзора закреплена обязанность сотрудников ГИБДД фиксировать с помощью технических средств нарушения, выявленные во время скрытого патрулирования. "При наблюдении за дорожным движением нарядом сотрудников на патрульном автомобиле без цветографической схемы принимаются меры по фиксации с использованием технических средств нарушений правил дорожного движения, способствующих совершению ДТП", - сказано в документе. В действовавшем прежде административном регламенте эта норма отсутствовала.

Также теперь прописана возможность предъявлять документы в электронной форме, при этом отмечается, что это должно быть предусмотрено законодательством России. В настоящее время в мобильном приложении "Госуслуги.Авто" уже доступна для проверки цифровая копия водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Вместе с тем в бумажном виде эти документы должны быть также в наличии. Сотрудники Госавтоинспекции теперь могут требовать от водителей прекратить движение транспортных средств при выявлении неисправностей, запрещающих их эксплуатацию, в том числе если будут обнаружены нарушения в работе тормозной системы и рулевого управления. "При этом стоянка транспортного средства не должна создавать угрозу безопасности дорожного движения", - сказано в новом порядке надзора МВД.