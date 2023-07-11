"Известия": Минпромторг разрабатывает обязательную сертификацию электросамокатов

По данным газеты, для этого необходимо ввести такие критерии, как ограничение скорости, наличие светоотражателей и светотехники, а также площадки под крепление идентификационного номера

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ разрабатывает требования для обязательной сертификации электросамокатов в целях производства качественной техники и обеспечения безопасности пешеходов и автомобилистов. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо МВД депутату Госдумы от "Единой России" Александру Якубовскому.

Отмечается, что для формирования перечня обязательных требований для сертификации необходимо внедрить такие критерии, как ограничение скорости в пределах установленных лимитов, наличие светоотражателей и светотехники, а также площадки под крепление идентификационного номера.

Сертификация позволит привлекать к ответственности нарушителей скоростного режима, сообщил Якубовский газете.

Обязательную сертификацию проходят товары, которые могут угрожать здоровью и безопасности людей, несут риски для имущества или природы, уточнила "Известиям" советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова.