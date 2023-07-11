Языковой обмен школьников наладят власти ЕАО и китайского города Цзямусы

Проработкой деталей сотрудничества займутся главы департаментов образования регионов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) и города Цзямусы в китайской провинции Хэйлунцзян начали обсуждать возможность языкового обмена школьниками в период летних каникул. Проработкой деталей такого сотрудничества займутся главы департаментов образования ЕАО и города Цзямусы, сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

"По поручению губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна заместитель председателя правительства области Илья Семенов провел рабочую встречу с заместителем мэра Народного правительства города Цзямусы Не Ин. <…> Он [Семенов] предложил коллегам из КНР рассмотреть варианты возобновления ежегодных обменов школьниками в период летних каникул, а также дружеских визитов педагогов для знакомства с системой образования. Особый интерес представляет обмен учителями китайского языка и русского как иностранного. Конкретные детали такого проекта обсудят на встрече глав департаментов образования ЕАО и города Цзямусы", - говорится в сообщении.

Также в ЕАО пригласили творческие коллективы Цзямусы принять участие в еженедельном арт-проекте "Вечерний Биробиджан", во время которого для горожан выступают творческие коллективы и проводятся мастер-классы. Не Ин рассказала о возможных форматах взаимодействия в сферах культуры, спорта, образования и туризма. Все инициативы будут прорабатываться профильными специалистами в двустороннем формате.

Хэйлунцзян - провинция в северо-восточной части Китая, расположена в бассейне реки Амур. По рекам Амур и Уссури провинция граничит с Забайкальским и Хабаровским краями, Амурской областью, ЕАО и Приморьем. Общая протяженность границы провинции Хэйлунцзян с Россией составляет более 3,5 тыс. км.