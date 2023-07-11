В Бурятии запустили новый туристический маршрут

Туристов проведут по экологическим тропам, расскажут о работе Байкальской переправы и познакомят с соболями Тучкой и Громом

УЛАН-УДЭ, 11 июля. /ТАСС/. Познавательные экскурсии, в том числе о работе Байкальской переправы, поход по экологическим тропам и знакомство с соболями Тучкой и Громом ждут участников нового туристического маршрута, кoтopый cвяжeт Иpкyтcкyю oблacть и Республику Бypятия. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по экологическому просвещению и сохранению историко-культурного наследия ФГБУ "Байкальский государственный заповедник" Ирина Лясота.

"На территорию Байкальского заповедника в порт Танхой. Это новая точка в маршруте, который таким образом стал межрегиональным, соединяющим Иркутскую область и Бурятию. Это пилотный проект. Надеемся, маршрут станет регулярным", - сказала Лясота.

До порта Танхой с западного берега Байкала туристы преодолеют на судне "Баргузин-3" около 140 км. Это водный путь, на котором действовала знаменитая Байкальская переправа, в начале XX века являвшаяся частью Транссибирской магистрали. "На берегу гостей ждет интересная программа. Им расскажут и покажут, как был устроен один из крупнейших транспортных портов в России. Участники тура узнают, как в 1905 году железная дорога была проложена прямо по льду Байкала, а через озеро перевозили миноносцы и подводные лодки. Они увидят те места, где проходили пути, по которым составы с ледокола "Байкал" проходили до железнодорожной станции Танхой. Там уже формировались составы, которые шли на Восток, - рассказала Лясота. - Будет возможность рассмотреть находки, поднятые со дна Байкала при исследовании пристани".

Также туристов ждет знакомство с визит-центром "Байкал заповедный", поход по экологическим тропам "Путь Байкала" и "Кедровая аллея". Они смогут увидеть соболей Тучку и Грома, которые живут рядом с визит-центром.

Организатор нового межрегионального тура - крупнейшее на Байкале судоходное предприятие "Восточно-Сибирское речное пароходство". Ранее оно выполняло пассажирские перевозки по экскурсионным маршрутам на Байкале только в границах Иркутской области. Маршрут из Иркутска в Танхой пока будет единственным межрегиональным маршрутом в программе экскурсионных перевозок пароходства. Летом 2023 года планируется выполнить три рейса по этому направлению. Выполнять его будет теплоход "Баргузин-3".

Байкальский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1969 году, расположен вдоль южного побережья озера Байкал в Кабанском районе Бурятии. Его площадь составляет около 167 тыс. га, территория заповедника включена в Список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО как элемент номинации "Озеро Байкал". Особо охраняемая природная территория является популярным местом для познавательного и экологического туризма. Заповедник уникален: в нем недалеко от устья реки Мишихи находится единственная в байкальском регионе станция кольцевания птиц, где можно познакомиться с работой орнитологов, узнать о миграциях птиц и об орнитофауне южного Байкала.