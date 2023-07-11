В Москве ожидаются облачная погода и до 20 градусов тепла

Атмосферное давление в столице составит 745 мм ртутного столба

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 20 градусов прогнозируются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается 18-20 градусов тепла, в ночь на среду - до плюс 10 градусов. Ветер северный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 16 - плюс 21 градуса. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов.