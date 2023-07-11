11 июля, 04:35
Военная операция на Украине

Подполковника Бокова из Ингушетии посмертно наградили звездой Героя России

По словам главы региона Махмуда-Али Калиматова, он отдал свою жизнь за безопасное будущее России, за ее целостность

ТАСС, 11 июля. Подполковник Мустафа Боков указом президента России награжден звездой Героя России посмертно. Об этом сообщил во вторник глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

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"Указом президента России подполковник Боков Мустафа Курейшович получил звезду Героя России посмертно. Он отдал свою жизнь, как и многие другие патриоты России, за безопасное будущее нашей страны, за ее целостность", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что такие, как Мустафа Боков, для которых долг и честь важнее всего, являются "гордостью и честью нашей республики и нашей огромной страны". 

Теги:
РоссияИнгушетияКалиматов, Махмуд-Али МакшариповичВоенная операция на Украине
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