Адвокат заявил о захвате корпусов УПЦ в Киево-Печерской лавре украинскими властями

Никита Чекман показал фото, на которых видно, что полицейские оцепили помещение

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Украинские власти при содействии силовиков производят утром захват корпусов монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ.

"Только что сообщили, что происходит захват 54-го корпуса", - написал он в Telegram-канале.

Он опубликовал фото, на которых видно, что полицейские оцепили помещение. Задействованы также сотрудники спецподразделения в красных беретах. Семинарист Михаил Працюк со своей стороны сообщил, что из-за действий властей священнослужители бьют в набат.

Комиссия Министерства культуры Украины 10 июля также приходила на территорию обители, чтобы опечатать еще два корпуса монастыря УПЦ. Однако силовики не были задействованы, и прихожанам, которые выстроились у входа в помещения, удалось отстоять корпуса.