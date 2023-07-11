Сихотэ-Алинский заповедник запустил первую в России ночную экскурсию для туристов

Идея формата у организаторов возникла при подготовке к акции "Ночь музеев"

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник запустил единственную в России ночную экскурсию по особо охраняемой природной территории. Об этом во вторник сообщает пресс-служба заповедника.

"Сихотэ-Алинский заповедник запускает единственную в России ночную экскурсию на особо охраняемой природной территории. <…> Маршрут начинается в заповедном лесу, в уже популярном среди туристов урочище Благодатном. Участникам предлагают задействовать свои пять чувств, пройдя по тропе через ночной лес, разгадывая звуки и образы, задействуя обоняние и тактильные ощущения. Во второй части путешествия экскурсанты выходят на побережье Японского моря, где они смогут побыть наедине с собой или присоединиться к наблюдению за звездами с помощью телескопа", - говорится в сообщении.

Идея такого формата родилась при подготовке к всероссийской акции "Ночь музеев". Сделать из разовой акции полноценную экскурсию сотрудники заповедника решили по многочисленным просьбам экскурсантов.