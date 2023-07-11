11 июля, 05:17

Муфтий призвал верующих в Швеции активно выступить против "кощунственных акций" в стране

Замглавы ДУМ РФ Рушан Аббясов назвал тревожным, что все это происходит при попустительстве шведских властей, прикрывающих "демократией" оскорбление религиозных чувств миллиардов людей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Последователи трех авраамических религий - ислама, христианства и иудаизма в Швеции должны активно выступить с осуждением "кощунственных акций" против Корана, иначе эту страну ждут очень печальные последствия. Такое мнение высказал ТАСС заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Рушан Аббясов.

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"С большим осуждением и негодованием в сердце следим за происходящими кощунственными акциями в считающей себя цивилизованной Швеции. <...> Считаю, что громче всего сейчас должны высказаться шведские граждане, последователи всех трех авраамических религий: ислама, христианства и иудаизма, все люди доброй воли, все, кто не потерял духовные ориентиры и желает сохранения межрелигиозного и межнационального мира в своей стране", - сказал Аббясов, отвечая на вопрос о том, достаточно ли реакции международного сообщества на акции с сожжением Корана.

По словам муфтия, те, кто устраивает "подобные богомерзкие акции" - провокаторы, преследующие свои низменные цели или выполняющие приказы своих хозяев. Самое неприятное и тревожное, признал замглавы ДУМ РФ, что все это происходит при попустительстве шведских властей, прикрывающих "демократией" оскорбление религиозных чувств миллиардов людей.

"Вера в Бога, религия и связанные с ней священные атрибуты - очень тонкая материя, к которой нельзя так наплевательски относится. Все это может привести к очень печальным последствиям, в первую очередь в самой Швеции", - добавил Аббясов.

В конце прошлой недели более 3 тыс. человек собрались на демонстрацию против сожжения Корана на центральной площади перед статуей короля Карла Х Густава в городе Мальмё на юге Швеции. По данным газеты Sydsvenskan, манифестация под лозунгом "С Кораном против исламофобии" была организована несколькими местными мусульманскими организациями. Участникам раздали 500 копий Корана, и они провели общую молитву.

На аналогичную демонстрацию под лозунгом "Хватит жечь наш Коран" на площади Медборъяплатсен в Стокгольме в воскресенье, по оценке полиции, пришли 4 тыс. человек. Акция прошла там, где 28 июня иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В тот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. Позднее шведская полиция получила еще три заявки на проведение в Стокгольме и Хельсингборге манифестаций с сожжением религиозных книг, в том числе - о предании 15 июля огню Торы и Библии перед посольством Израиля. 

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