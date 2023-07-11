Полиция оцепила дома паломников в Киево-Печерской лавре

Семинарист Михаил Працюк сообщил, что на защиту прихожан и помещений вышла братия монастыря

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Полиция оцепила два гостиничных корпуса монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Киево-Печерской лавры.

"Сейчас в лавре оцеплены дома паломников - 54 и 58 корпуса", - говорится в сообщении Telegram-канала монастыря.

На фотографиях с территории обители видно, что правоохранители вооружены автоматами. Семинарист Михаил Працюк в Telegram-канале сообщил, что на защиту прихожан и помещений вышла братия монастыря. Полиция не пускает прихожан в лавру, а те из них, что уже были на территории монастыря, читают молитвы.

Утром адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, сообщил, что на территории Киево-Печерской лавры происходит захват корпусов канонической церкви.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - обострилась в конце марта. Власти в одностороннем порядке разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд.

Несмотря на отсутствие решения суда, украинские власти начали разработку стратегии для Киево-Печерской лавры на 2023-2051 годы. 1 июля в УПЦ поступило письмо министерства культуры с требованием к монахам освободить пять корпусов лавры до 4 июля. В УПЦ назвали такие требования самоуправством. 4 июля созданная для опечатывания корпусов комиссия Минкультуры пришла в лавру, однако прихожане канонической церкви встали на защиту помещений. Руководство комиссии обратилось в полицию с жалобой на прихожан УПЦ и покинуло территорию, не сумев опечатать ни один из пяти корпусов. Тогда музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" с 5 июля ограничил для прихожан время доступа в расположенный на его территории монастырь УПЦ, а утром 6 июля при содействии полиции началась смена замков и захват корпусов. В канонической церкви сообщили о фактах избиения прихожан и назвали действия властей противоправными.