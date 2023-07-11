11 июля, 05:42

В СПЖ сообщили, что в Киево-Печерской лавре власти и полиция взламывают замки в помещения

Прихожан не пускают на территорию обители

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Комиссия Министерства культуры Украины при содействии полиции взламывает замки в помещения монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

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Уточняется, что в настоящий момент вскрываются замки в церковную лавку. На видео, опубликованном в Telegram-канале СПЖ, видно, что у входа в магазин стоят сотрудники спецподразделения в красных беретах. В это время монахи читают молитвы.

Утром адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, сообщил, что на территории Киево-Печерской лавры происходит захват корпусов канонической церкви. Задействованы полицейские и сотрудники спецподразделения, они вооружены. Полиция оцепила два гостиничных корпуса, предназначенные для паломников. Прихожан на территорию обители не пускают. 

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